Визначальними чинниками для призначення грошової допомоги для пенсіонерів у Полтавській області є не лише вік, а й соціальний статус особи та підтверджений стан здоров’я.

Частина пенсіонерів у Полтавській області у 2026 році може розраховувати на щомісячну грошову допомогу, розмір якої перевищує 1 000 гривень, повідомляє Politeka.net.

Визначальними чинниками для призначення виплати є не лише вік, а й соціальний статус особи та підтверджений стан здоров’я. Отримати надбавку можуть самотні громадяни віком від 80 років, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних забезпечувати догляд, а також офіційно визнані такими, що потребують постійної сторонньої допомоги за висновком медичної комісії.

У відомстві у ПФУ підкреслюють, що порядок призначення цієї допомоги є досить суворим і передбачає обов’язкове виконання всіх умов одночасно. Будь-яке відхилення від вимог може стати підставою для відмови у виплаті.

Зокрема, навіть наявність працездатних дітей або інших родичів, незалежно від місця їхнього проживання, може вплинути на рішення щодо надання допомоги. Також підстав для виплати не виникає у разі відсутності офіційного медичного підтвердження потреби в постійному догляді.

Таким чином, сам факт самотнього проживання не гарантує призначення виплат — рішення ухвалюється на основі комплексної оцінки всіх життєвих обставин пенсіонера.

Оформлення такої грошової допомоги здійснюється за заявним принципом і передбачає особисте звернення громадянина до територіального підрозділу Пенсійного фонду України або органів соціального захисту населення. Для призначення виплати необхідно подати пакет документів, зокрема паспорт, ідентифікаційний код, медичний висновок про потребу в догляді та підтвердження відсутності осіб, які можуть здійснювати утримання.

Після перевірки поданих даних грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області призначається та нараховується разом із щомісячною пенсією. Водночас у разі зміни життєвих обставин, зокрема появи працездатних родичів або покращення стану здоров’я, виплата може бути переглянута або припинена.

У Пенсійному фонді також уточнюють, що у 2026 році розмір цієї підтримки становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що у грошовому еквіваленті становить трохи більше ніж 1 000 гривень на місяць.

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