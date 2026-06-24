Нова грошова допомога для ВПО в Полтавській області має низку обмежень та надається при дотриманні вимог.

Виплачують нову грошову допомогу для ВПО в Полтавській області, благодійники готові оплачувати оренду квартири до шести місяців, пише Politeka.net.

Участь передбачає відповідність низці критеріїв і проходження відбору. Програма спрямована на допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та іншим постраждалим від війни громадянам в Полтавській області.

Податися на участь можуть внутрішньо переміщені особи, які залишили свої домівки після 24 лютого 2022 року, люди, евакуйовані через загрозу безпеці протягом останніх шести місяців, а також громадяни, які нещодавно повернулися з-за кордону після вимушеного виїзду через війну, якщо їхнє житло було зруйноване, пошкоджене або визнане непридатним для проживання.

Окрім базових вимог, організатори враховують і житлові умови родин. Перевагу надають тим заявникам, які наразі мешкають у місцях тимчасового проживання, гуртожитках або перебувають під загрозою втрати орендованого житла через фінансові труднощі, зміну умов оренди чи повернення власника. Також у пріоритеті родини, які живуть у перенаселених або незадовільних санітарних умовах.

Водночас грошова допомога для ВПО в Полтавській області має низку обмежень.

Зокрема, участь не можуть брати родини, які вже отримували аналогічну допомогу на оренду житла від міжнародних організацій.

Також важливо, щоб заявники мали план подальшого покращення свого матеріального становища після завершення виплат.

Йдеться про можливості працевлаштування, здобуття нової професії або започаткування власної справи. У реалізації таких планів учасникам можуть допомагати кар’єрні консультанти, однак ініціатива має виходити від самих родин.

Для участі в програмі необхідно заповнити онлайн-анкету, де слід детально вказати склад сім’ї, соціальний статус та умови проживання. Після розгляду заявок організатори зв’яжуться лише з тими кандидатами, які найбільше відповідають критеріям відбору.

У благодійному фонді наголошують, що заповнення анкети не гарантує отримання допомоги, адже це лише перший етап відбору. Прийом заявок триватиме до моменту набору необхідної кількості учасників, після чого форму буде закрито.

Джерело: БФ "Право на захист".

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