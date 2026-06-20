Радимо заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла у Полтавській області на 21 червня.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 21 червня, в неділю, будуть тривати через планові ремонтні роботи за низкою адрес, пише Politeka.net.

Радимо заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла у Полтавській області на 21 червня. Зокрема, рекомендується завчасно зарядити мобільні телефони, павербанки, ноутбуки та інші електронні пристрої, які можуть знадобитися під час тимчасової відсутності електроенергії.

З 08:00 до 20:00 години не буде електрики в селі Варакути. 12 годин поспіль світло вимкнеться в будинках, що розташовані на таких вулицях:

Автозаводська (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30),

Нова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31)

З 08:00 до 20:00 години електрику вимикатимуть в селі Демидівка. Обмеження світла будуть тривати тільки на наступних адресах:

Весела (б. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14),

Української Перемоги (б. 29)

З 08:00 до 20:00 в селі Найденівка триватимуть знеструмлення через виконання робіт з капітального ремонту. Знеструмлять вулицю:

Червоної Рути (б. 1, 1 А, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21)

З 08:00 до 20:00 години діятимуть додаткові графіки відключення світла в селі Радочини, де будуть знеструмлені такі вулиці:

пров.Вільний (б. 1, 2, 3, 4),

Кременчуцька (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24),

Молодіжна (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35),

Набережна (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52),

Садова (б. 2, 3, 5, 6, 10),

Степова (б. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12),

Червоної Калини (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27).

Джерело: Омельницька Громада.

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