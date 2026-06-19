Енергетики наголошують, що графіки відключення світла у Полтавській області на 20 червня пов’язані з реалізацією програми технічного обслуговування.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 20 червня продовжать діяти в низці населених пунктів через проведення планових ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Енергетики наголошують, що тимчасові знеструмлення пов’язані з реалізацією програми технічного обслуговування та модернізації електромереж. Такі заходи дозволяють підтримувати стабільну роботу енергосистеми, своєчасно усувати потенційні несправності та зменшувати ризик аварійних відключень у майбутньому.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 20 червня триватимуть з 8 до 20 години в селі Радочини. Знеструмлять такі вулиці:

Вільний пров.: 1, 2, 3, 4

Кременчуцька: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24

Молодіжна: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Набережна: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Садова: 2, 3, 5, 6, 10

Степова: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12

Червоної Калини: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27

З 8 до 20 години в селі Онищенки триватимуть знеструмлення через виконання робіт з капітального ремонту. Знеструмлять такі вулиці:

Дачна: 3

Лісова: 1, 2, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64

Знеструмленим буде частина села Щербаки. Обмеження вводяться з 8 до 20 години. На 12 годин поспіль знетрумлять окремі вулиці:

Богдана Хмельницького: 10

Весняна: 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

Героїв полку «Азов»: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12

Залізнична: 6, 9, 11, 12, 13

Зелена діброва: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22

Кільцева: 9, 11

Кобзарська: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24

Кольцова: 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21

Марка Кропивницького: 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Омельницька: 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 17, 17А, 19, 19А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Революціонерів: 1, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 17, 25

Садова: 2

Вишневий пров.: 1, 2, 3, 4, 5, 7А, 12, 23, 27.

Джерело: Омельницька Громада.

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