Подати заявку на грошову допомогу в Полтавській області можуть ВПО, які відповідають певним критеріям.

ВПО можуть претендувати на нову грошову допомогу в Полтавській області для покриття витрат на оренду житла у 2026 році, повідомляє Politeka.net.

Благодійний фонд «Право на захист» спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) розпочав прийом заявок на участь у програмі підтримки, яка передбачає компенсацію вартості оренди житла протягом шести місяців для вразливих категорій населення.

Програма спрямована на підтримку громадян, які постраждали від війни та потребують підтримки для забезпечення стабільних житлових умов. Йдеться як про внутрішньо переміщених осіб, так і про евакуйованих громадян та українців, які повернулися додому після вимушеного перебування за кордоном.

Подати заявку на грошову допомогу в Полтавській області можуть ВПО, які змінили місце проживання понад шість місяців тому. Також участь доступна для евакуйованих громадян, які залишили свої домівки менш ніж пів року тому через загрозу безпеці, зокрема з тимчасово окупованих територій, районів поблизу лінії фронту або зон активних бойових дій.

Крім того, право на підтримку мають українці, які повернулися до свого постійного місця проживання протягом останнього року після вимушеного виїзду за кордон через повномасштабну війну. Водночас вони повинні перебувати у скрутному матеріальному становищі або потребувати термінової допомоги для стабілізації життєвих умов.

Окрему увагу організатори приділяють громадянам, які не мають власного житла або не можуть ним користуватися. Зокрема, йдеться про випадки, коли житло розташоване на тимчасово окупованій території, у зоні бойових дій або було пошкоджене чи повністю зруйноване внаслідок війни.

У межах програми можуть отримати сім’ї, які проживають у місцях тимчасового проживання — модульних містечках, гуртожитках, переобладнаних школах, дитячих садках, лікарнях та інших закладах, пристосованих для проживання переселенців.

Також підтримка передбачена для орендарів приватного житла, які ризикують залишитися без помешкання через фінансові труднощі. Причиною може бути неможливість сплачувати оренду через погіршення матеріального становища, різке підвищення вартості житла або рішення власника припинити оренду через продаж квартири, поселення родичів чи зміну орендарів.

Організатори наголошують, що заповнення анкети не означає автоматичного включення до програми грошової допомоги для ВПО в Полтавській області. Під час відбору перевага надаватиметься сім’ям, які раніше не отримували допомогу на оренду житла від гуманітарних організацій, а також мають реалістичний план покращення власного фінансового становища після завершення періоду підтримки.

Джерело: Благодійний фонд «Право на захист»

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Встигніть зареєструватися: ВПО можуть отримати нову грошову допомогу в Полтавській області.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві: скільки потрібно буде платити.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де можна отримати набори.