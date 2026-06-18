Подорожчання продуктів у Полтавській області стає помітним для споживачів у повсякденних витратах та плануванні бюджету.

Подорожчання продуктів у Полтавській області фіксується у свіжому моніторингу споживчого ринку, де одночасно змінюються ціни в бакалійній та м’ясній групах товарів, повідомляє Politeka.

У сегменті борошна «Хуторок» пшеничне фасування 2 кг середній показник становить 70,96 грн. У розрізі торгових мереж спостерігається помітний розкид: Megamarket пропонує позицію за 74,00 грн, тоді як Novus утримує нижчу планку 67,92 грн. Порівняння з травневими даними 68,72 грн свідчить про поступове зростання на 2,35 грн, що формує тренд повільного, але стабільного підвищення вартості базового інгредієнта.

Динаміка м’ясного сегмента виглядає більш різкою та нерівномірною. Ковбаски «Алан» мисливські напівкопчені 1 кг у середньому коштують 800,56 грн. Розрив між торговими точками суттєвий: Auchan утримує 705,80 грн, Metro — 740,94 грн, Megamarket піднімається до 866,50 грн, а Novus досягає 889,00 грн. Така різниця формує відчутну цінову нерівність на ринку та впливає на вибір споживачів залежно від доступності магазинів.

Ще одна категорія демонструє помітні коливання — сардельки «Ятрань» молочні 1 кг. Поточна середня ціна становить 183,38 грн, тоді як у травні вона перебувала на рівні 146,62 грн. Зростання на 45,81 грн відображає різке коригування сегмента за короткий період. Такі зміни найчастіше пов’язані з логістикою, сезонними факторами та загальною інфляційною складовою.

Окремо варто відзначити поведінку індексу протягом місяця. У другій половині травня борошно залишалося відносно стабільним, проте з початку червня почалося поступове підвищення. М’ясні вироби, навпаки, демонстрували хвилеподібні стрибки, особливо у першій декаді місяця, коли коливання були найбільш вираженими.

Загальна картина ринку свідчить про нерівномірний характер змін у різних категоріях товарів. Бакалія зростає повільніше, тоді як м’ясна група реагує швидше на ринкові фактори. У сукупності ці показники формують ширший контекст, у якому Подорожчання продуктів у Полтавській області стає помітним для споживачів у повсякденних витратах та плануванні бюджету.

Джерело: Мінфін

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