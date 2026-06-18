Подорожание продуктов в Полтавской области становится заметным для потребителей в повседневных расходах и планировании бюджета.

Подорожание продуктов в Полтавской области фиксируется в свежем мониторинге потребительского рынка, где одновременно изменяются цены в бакалейной и мясной группах товаров, сообщает Politeka.

В сегменте муки «Хуторок» пшеничная фасовка 2 кг средний показатель составляет 70,96 грн. В разрезе торговых сетей наблюдается заметный разброс: Megamarket предлагает позицию за 74,00 грн., тогда как Novus удерживает более низкую планку 67,92 грн. Сравнение с майскими данными 68,72 грн свидетельствует о постепенном росте на 2,35 грн, что формирует тренд медленного, но стабильного повышения стоимости базового ингредиента.

Динамика мясного сегмента выглядит более резкой и неравномерной. Колбаски "Алан" охотничьи полукопченые 1 кг в среднем стоят 800,56 грн. Разрыв между торговыми точками существенный: Auchan удерживает 705,80 грн, Metro - 740,94 грн, Megamarket поднимается до 866,50 грн, а Novus достигает 889,00 грн. Такая разница формирует ощутимое ценовое неравенство на рынке и влияет на выбор потребителей в зависимости от доступности магазинов.

Еще одна категория демонстрирует заметные колебания – сардельки «Ятрань» молочные 1 кг. Текущая средняя цена составляет 183,38 грн., тогда как в мае она находилась на уровне 146,62 грн. Рост на 45,81 грн отражает резкую корректировку сегмента за короткий период. Такие изменения часто связаны с логистикой, сезонными факторами и общей инфляционной составляющей.

Отдельно следует отметить поведение индекса в течение месяца. Во второй половине мая мука оставалась относительно стабильной, однако с начала июня началось постепенное повышение. Мясные изделия, напротив, демонстрировали волнообразные прыжки, особенно в первой декаде месяца, когда колебания были наиболее выраженными.

Общая картина рынка свидетельствует о неравномерном характере изменений в разных категориях товаров. Бакалея растет медленнее, тогда как мясная группа реагирует скорее на рыночные факторы. В совокупности эти показатели формируют более широкий контекст, в котором подорожание продуктов в Полтавской области. становится заметным для потребителей в повседневных расходах и планировании бюджета.

Источник: Минфин

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