Подорожчання продуктів у Полтавській області найбільше позначилося на ковбасних виробах.

Подорожчання продуктів у Полтавській області триває: за останній місяць помітно змінилися розцінки на окремі позиції м’ясної групи та бакалії, повідомляє Politeka.

Найбільший стрибок зафіксовано щодо сардельок «Ятрань» молочних. Станом на 15 червня середній показник становить 178,19 гривні за кілограм. У середині травня цей товар коштував 137,57 гривні. Таким чином, приріст склав 40,62 гривні.

У торговельних мережах вартість різниться. В Auchan кілограм реалізують за 173 гривні, тоді як у Metro — за 183,38 гривні. Для порівняння, протягом травня усереднений рівень перебував на позначці 146,62 гривні.

Підвищення також торкнулося мисливських ковбасок «Алан». Наразі середнє значення досягло 800,56 гривні за кілограм. Місяць тому показник дорівнював 775,98 гривні. Різниця становить 24,58 гривні.

Найдоступнішу пропозицію серед досліджених магазинів зафіксовано в Auchan — 705,80 гривні. У Metro товар продають за 740,94 гривні. Водночас у Megamarket ціна сягає 866,50 гривні, а в Novus — 889 гривень.

Менш відчутна динаміка спостерігається щодо пшеничного борошна «Хуторок» фасуванням два кілограми. Поточний середній показник становить 70,96 гривні проти 68,62 гривні в середині травня. Зростання склало 2,35 гривні.

У Novus упаковка коштує 67,92 гривні, тоді як у Megamarket — 74 гривні. За підсумками попереднього місяця усереднена вартість перебувала на рівні 68,72 гривні.

Експерти ринку зазначають, що Подорожчання продуктів у Полтавській області найбільше позначилося на ковбасних виробах. Бакалійна група демонструє значно стриманішу зміну, хоча тенденція до поступового збільшення цін зберігається.

Джерело: Мінфін

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