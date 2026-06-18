Грошову допомогу у Полтавській області зможуть отримати до Дня Незалежності України у 2026 році.

Встановелено розмір грошової допомоги у Полтавській області, яка надається для пенсіонерів та інших визначених категорій українців, пише Politeka.net.

Кабінет Міністрів України затвердив розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності у 2026 році. Відповідне рішення ухвалене постановою №602, яка визначає категорії громадян, що матимуть право на державну підтримку, а також суми виплат.

Як повідомили в Пенсійному фонді України, найбільшу виплату в розмірі 3100 гривень отримають громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Серед тих, хто отримає грошову допомогу у Полтавській області, є пенсіонери із групами інвалідності.

Також одноразову фінансову підтримку нададуть особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концтаборів і гетто, яким встановлено інвалідність. Для них розмір виплати залежатиме від групи інвалідності:

особам з інвалідністю І групи — 3100 грн;

особам з інвалідністю ІІ групи — 2900 грн;

особам з інвалідністю ІІІ групи — 2700 грн.

Грошову допомогу у Полтавській області у розмірі 1000 гривень отримають учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, а також колишні неповнолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, зокрема діти, які народилися під час перебування батьків у таких установах.

Ще 650 гривень передбачено для членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни, родин загиблих Захисників і Захисниць України, а також для вдів і вдівців померлих учасників бойових дій чи осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не вступили у повторний шлюб.

Найменший розмір виплати — 450 гривень — встановлено для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів, громадян, яких у роки війни примусово вивозили на роботи, а також дітей партизанів і підпільників.

У Пенсійному фонді наголошують, що порядок нарахування та виплати коштів залишається незмінним і здійснюватиметься відповідно до механізму, затвердженого урядовою постановою №1396 від 27 грудня 2023 року.

Для більшості отримувачів допомога буде призначена автоматично. Зокрема, ветеранам, які проходять військову службу, кошти перерахують через військові частини, а пенсіонерам — через органи Пенсійного фонду разом з іншими належними виплатами.

Водночас ветеранам, які не перебувають на військовій службі та не є пенсіонерами, для отримання разової допомоги необхідно буде звернутися до ПФУ та подати відповідну заяву. Це дозволить підтвердити право на виплату та отримати кошти у встановленому порядку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Встигніть зареєструватися: ВПО можуть отримати нову грошову допомогу в Полтавській області.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві: скільки потрібно буде платити.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де можна отримати набори.