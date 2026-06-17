Оновлені правила не лише уточнюють строки призначення грошової допомоги для ВПО в Полтавській області.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області продовжить надаватися, проте було введено деякі нововведення, повідомляє Politeka.net.

Кабінет Міністрів України оновив порядок надання допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб, запровадивши низку змін, що насамперед стосуються родин із дітьми.

Як зазначається у повідомленні ПФУ, головним нововведенням стало те, що під час призначення виплат на дітей-переселенців більше не враховуватимуть доходи батьків. Водночас право на допомогу, як і раніше, надаватиметься не всім внутрішньо переміщеним особам, оскільки держава зберігає механізми перевірки майнового стану заявників.

Під час оцінювання матеріального стану домогосподарств надалі враховуватимуть наявність нерухомості за межами зон бойових дій або окупації, значні кошти на банківських рахунках чи депозитах, а також великі витрати, зокрема на придбання автомобілів або земельних ділянок.

Оновлені правила також уточнюють строки призначення грошової допомоги для ВПО в Полтавській області. Якщо заява була подана до 1 червня 2026 року, допомога нараховується з 1 лютого, тобто «заднім числом». У разі звернення після цієї дати виплати призначатимуться лише з місяця подання документів.

У Пенсійному фонді України наголошують, що громадяни, яким раніше було відмовлено у виплатах через перевищення доходів, не отримають автоматичного поновлення допомоги. Для повторного розгляду права на виплати необхідно подати нову заяву до органів ПФУ.

Подати документи можна особисто у сервісних центрах Пенсійного фонду, через ЦНАП або органи місцевого самоврядування, а також шляхом надсилання документів поштою.

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