Обновленные правила не только уточняют сроки назначения денежной помощи для ВПЛ в Полтавской области.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области продолжит предоставляться, однако были введены некоторые нововведения, сообщает Politeka.net.

Кабинет Министров Украины обновил порядок предоставления помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц, введя ряд изменений, прежде всего касающихся семей с детьми.

Как отмечается в сообщении ПФУ, главным нововведением стало то, что при назначении выплат на детей-переселенцев больше не будут учитывать доходы родителей. В то же время, право на помощь по-прежнему будет предоставляться не всем внутренне перемещенным лицам, поскольку государство сохраняет механизмы проверки имущественного положения заявителей.

При оценке материального состояния домохозяйств будут учитываться наличие недвижимости за пределами зон боевых действий или оккупации, значительные средства на банковских счетах или депозитах, а также большие расходы, в частности на приобретение автомобилей или земельных участков.

Обновленные правила также уточняют сроки назначения денежной помощи для ВПЛ в Полтавской области. Если заявление было подано до 1 июня 2026, помощь начисляется с 1 февраля, то есть «задним числом». В случае обращения после этой даты выплаты будут назначаться только с месяца подачи документов.

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что граждане, которым ранее было отказано в выплатах из-за превышения доходов, не получат автоматического возобновления пособия. Для повторного рассмотрения права на выплаты необходимо подать новое заявление в органы ПФУ.

Подать документы можно лично в сервисных центрах Пенсионного фонда, ЦНАП или органы местного самоуправления, а также путем отправки документов по почте.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Успейте зарегистрироваться: ВПЛ могут получить новую денежную помощь в Полтавской области.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве: сколько нужно будет платить.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где можно получить наборы.