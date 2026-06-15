Графіки відключення світла у Полтавській області на 16 червня вводять через планові та профілактичні роботи.

Українцям показали додаткові графіки відключення світла, що були запланованими у Полтавській області на 16 червня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 16 червня вводять через планові та профілактичні роботи в електромережах. Проведення профілактичних і ремонтних робіт є важливою умовою стабільної та безпечної роботи енергосистеми міста.

16.06.2026 року також будуть тривати додаткові вимкнення електрики з 07:00 до 19:00 години. Вони охоплять частину села Зачепилівка та триватимуть на вулицях:



пров.Городній (б. 2, 5),

Заводська (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Миру (б. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109а, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126),

пров.Огородний (б. 1),

Шевченка (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38)

Крім цього будуть вимикати електрику через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ). Зникне світло в селі Калашники з 08:00 до 16:30 години за такими адресами:

Григорія Сковороди (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10),

Історична (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45),

Калинова (б. 7),

Котовського (б. 12),

пров.Медичний (б. 1, 2, 4, 6),

Миколи Гоголя (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38),

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12),

Соборності (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11 б, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 21),

Центральна (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20),

Шкільна (б. 9),

пров.Шкільний (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11)

Також цього дня не буде електрики в смт.Нові Санжари з 08:00 до 17:00 години, але вони стосуються таких вулиць:

пров.Автомобілістів (б. 2а, 4),

Вернадського (б. 16/10, 18, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42/20, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 54а, 58),

пров.Кустарний (б. 9, 13, 15а),

Слюсарна (б. 1, 1Б, 2, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 9А, 10, 11, 12, 13/10, 14/8),

пров.Слюсарний (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 18, 20, 22, 24а),

про-д Слюсарний (б. 1, 2, 8, 10, 12, 14, 16).

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

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