Фахівці продовжують комплекс заходів, тому вводять графіки відключення світла у Полтавській області на 14 червня.

Графіки відключення світла будуть тривати за багатьма адресами у Полтавській області через планові роботи на 14 червня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 14 червня будуть діяти через планові та профілактичні роботи. Під час виконання робіт енергетичні служби проводять детальну перевірку обладнання, замінюють зношені елементи мереж, здійснюють регламентні ремонти та профілактичне обслуговування.

З 08:00 до 20:00 години будуть вимикати електрику в селі Варакути, проте додаткові графіки відключення охоплять тільки окремі адреси. Так, світло зникне на вулицях:

Автозаводська (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30),

Нова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31)

З 08:00 до 20:00 години світло зникне в селі Демидівка. Обмеження триватимуть 12 годин поспіль, проте в будинках, що розташовані за адресами:

Весела (б. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14),

Української Перемоги (б. 29)

З 08:00 до 20:00 години не буде електрики в селі Радочини, проте знеструмлення будуть тривати через планові роботи. Світло зникне за наступними адресами:

Вільний (б. 1, 2, 3, 4),

Кременчуцька (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24),

Молодіжна (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35),

Набережна (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52),

Садова (б. 2, 3, 5, 6, 10),

Степова (б. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12),

Червоної Калини (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27).

Джерело: Омельницька Громада.

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