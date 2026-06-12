Графіки відключення світла у Чернігівській області на 13 червня є частиною масштабної програми з технічного обслуговування електромереж.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 13 червня будуть тривати в суботу за багатьма адресами, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 13 червня є частиною масштабної програми з технічного обслуговування електромереж. Фахівці продовжують комплекс заходів, спрямованих на модернізацію обладнання, підвищення стабільності роботи енергосистеми та зменшення ризику виникнення аварійних ситуацій у майбутньому.

З 08:00 до 20:00 години не буде електрики в селі Онищенки, проте знеструмлення будуть тривати через планові роботи. Світло зникне за наступними адресами:

Дачна (б. 3),

Лісова (б. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57,59/2, 62, 64)

З 08:00 до 20:00 години електрика зникне за окремими адресами в селі Федоренки. Обмеження охоплять вулицю:

Омельницька (б. 1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11 , 12, 13, 15-А, 16 , 17, 19, 21, 23а , 23Б, 24 , 25, 26а, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40)

В суботу з 08:00–20:00 години не буде електрики. Обмеження торкнуться села Щербаки, проте світло зникне в будинках, що розташовані на вулиці:

Богдана Хмельницького (б. 10),

Весняна (б. 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36),

пров.Вишневий (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27),

Героїв полку `Азов` (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12),

Залізнична (б. 6, 9, 11, 12, 13),

Зелена діброва (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22),

Кільцева (б. 11),

Кобзарську (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24),

Кольцова (б. 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21),

Марка Кропивницького (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38),

Омельницька (б. 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37),

Революціонерів (б. 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25).

Джерело: Омельницька Громада

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