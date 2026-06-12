Ключовим фактором призначення грошової допомоги для пенсіонерів у Полтавській області залишається індивідуальний дохід, а не фінансовий стан домогосподарства.

Пенсіонери ВПО у Полтавській області можуть розраховувати на автоматичне продовження грошової допомоги на проживання за умови дотримання критеріїв, пише Politeka.net.



Водночас під час ухвалення рішення не враховується сукупний дохід сім’ї — оцінюється лише розмір особистої пенсійної виплати, повідомляють у профільних відомствах.

Згідно з чинним порядком надання грошової допомоги пенсіонерам ВПО, виплати у Полтавській області продовжуються на наступний шестимісячний період тим пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 10 380 гривень.

Таким чином, ключовим фактором залишається індивідуальний дохід, а не фінансовий стан домогосподарства. У випадку подружжя це означає, що навіть якщо один із партнерів отримує вищу пенсію, інший із нижчим доходом не втрачає права на допомогу.

Окрім фінансового критерію, застосовуються також майнові вимоги.

Право на автоматичне продовження виплат мають не лише пенсіонери з відповідним рівнем доходу, а й інші вразливі категорії населення, зокрема:

особи з інвалідністю I та II групи;

діти з інвалідністю до 18 років, а також діти з тяжкими захворюваннями за наявності підтвердних документів;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком до 23 років;

прийомні батьки, батьки-вихователі та опікуни.

У разі відсутності автоматичного продовження виплат право на грошову допомогу у Полтавській області не втрачається. У такій ситуації переселенцям необхідно подати заяву — зробити це можна через органи Пенсійного фонду України, онлайн на вебпорталі електронних послуг ПФУ або через ЦНАП чи органи місцевого самоврядування.

Якщо у призначенні або продовженні допомоги відмовлено, громадянам рекомендують вимагати письмове рішення.

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