У зв'язку з плановими та профілактичними роботами будуть діяти графіки відключення світла у Полтавській області на 12 червня.

Графіки відключення світла триватимуть за десятками адрес у Полтавській області через планові роботи, що заплановані на 12 червня, пише Politeka.net.

У зв'язку з плановими та профілактичними роботами будуть діяти графіки відключення світла у Полтавській області на 12 червня. Такі заходи дозволяють підтримувати стабільну роботу енергосистеми та забезпечувати споживачів якісним електропостачанням, особливо в періоди підвищеного навантаження.

З 08:00 до 20:00 години не буде електрики в селі Демидівка. Обмеження світла охоплять тільки окремі будинка, що розташовані на наступних вулицях:

Сонячна (б. 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14),

Української Перемоги (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25),

Центральна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108),

Героїв ЗСУ (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24),

Вишнева (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17),

Набережна (б. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21),

Садова (б. 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30)

12.06.2026 року з 08:00–20:00 години не буде електрики. Обмеження торкнуться села Крамаренки, проте світло зникне в будинках, що розташовані на вулиці:

Тараса Шевченка (б. 2, 3, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 28а, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 50а, 53, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 80, 82, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 102, 104, 114, 120, 122 , 124, 126, 130, 132, 134, 134а, 138, 142, 146)

Світло вимикатимуть майже на весь день. З 08:00 до 20:00 години в селі Запсілля зникне світло, проте електрику вимикатимуть иільки на вулицях:

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Вишнева (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16),

Героїв України (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17),

Грузинська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19),

Івана Котляревського (б. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35),

Кленова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 41),

пров.Медовий (б. 6, 7),

пров.Миру (б. 1, 3),

Набережна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12),

тупикПіщаний (б. 1, 3, 4),

Світанкова (б. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18),

Степова (б. 3, 4, 5, 6, 7),

пров.Степовий (б. 1, 9),

Тараса Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26),

Теплична (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13),

Центральна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 104, 105-А, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 115, 118, 120, 121, 121а, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 132),

Шкільна (б. 1, 4, 5, 6, 8, 9).

Джерело: Омельницька Громада

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