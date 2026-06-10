Графіки відключення світла у Полтавській області на 11 червня вводять за окремими адресами.

Українців попередили про планові графіки відключення світла у Полтавській області на 11 червня, які триватимуть через планові роботи, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 11 червня вводять за окремими адресами. Енергетики наголошують, що проведення профілактичних заходів дозволяє своєчасно виявляти та усувати потенційні несправності, знижувати ризик аварійних ситуацій та забезпечувати стабільну роботу електромереж у періоди підвищеного навантаження.

11.06.2026 року з 08:00–17:00 години не буде електрики. Обмеження торкнуться села Вісичі, проте світло зникне в будинках, що розташовані на вулицях:

пров. Дачний — 1, 3, 5

пров. Зелений — 1, 2

пров. Перемоги — 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13

Польова — 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30А, 32, 36

Ставкова — 3

пров. Ставковий — 2, 4, 8, 12, 18, 20

пров. Тараса Шевченка — 1, 3, 4

Ювілейна — 8

пров. Ювілейний — 6

З 08:00–17:00 години в селі Нові Санжари не буде електрики через виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу. Знеструмлять вулиці:

Антона Головатого — 1/2, 3, 5, 9, 11

Курортна — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 30А, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

пров. Курортний — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 41А, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А

пров. Озерний — 1

Чкалова

Ветеринарна — 17

пров. Курортний — 9, 44.

З 08:00–17:00 години вводяться додаткові графіки відключень в селі Забрідки. Знеструмлення стосуються лише окремих адрес:

Берегова — 1, 2

Весела — 1, 3, 5, 6А, 7, 8, 11, 13, 15

пров. Дачний — 4, 5, 6

Заїжджа — 4, 6, 6А, 8, 18, 20

пров. Заїжджий — 1, 3, 10

Зелена — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16

пров. Козацький — 1, 2, 4, 8, 10

пров. Ласкавий — 2, 3, 5, 7

пров. Лісний — 3

Миру — 6, 7, 8, 9, 10, 15

Михайла Грушевського — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12/1, 14, 18, 20, 28

Молодіжна — 1, 2, 2-Б, 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 17, 18, 19, 21, 21/1, 23/2, 25, 27, 29, 31, 33, 38

Овксентія Бужинського — 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15

Озерна — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12

Перемоги — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27

Польова — 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21/2, 23, 25, 27, 29, 35, 39, 41, 44, 47, 49, 53

Пролетарська — 14

пров. Рибальський — 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17

пров. Річний — 3, 4, 6, 8, 10

Садова — 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23А, 25, 27, 29

пров. Сонячний — 2, 4, 6

Соняшна — 1, 2

пров. Тихий — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13

пров. Федірцівський — 1, 2, 3, 5.

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

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