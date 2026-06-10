Експерти ринку відзначають, що подорожчання продуктів у Полтавській області формується під впливом одразу кількох факторів.

Подорожчання продуктів у Полтавській області фіксується одразу в кількох сегментах споживчого ринку, де зміни торкнулися м’ясної продукції та частини бакалії, повідомляє Politeka.

Оновлені дані за травень–червень 2026 року свідчать про нерівномірну, але стійку тенденцію до зростання вартості базових товарів.

Найбільш відчутний стрибок зафіксовано у м’ясній категорії. Ковбаски «Алан мисливські напівкопчені» коштують у середньому 845,48 грн за кілограм. У торгових мережах ціна варіюється від 740,94 грн у Metro до 929,00 грн у Novus, що демонструє суттєву різницю між рітейлерами. За місяць продукт додав понад 107 грн, що аналітики пов’язують зі зростанням витрат на сировину та енергоносії.

Сардельки «Ятрань молочні» також демонструють висхідну динаміку. Середній рівень становить 178,19 грн за кілограм, тоді як у магазинах показники коливаються в межах 173,00–183,38 грн. Порівняно з травнем, приріст перевищив 35 грн, що вказує на поступове коригування цін у сегменті переробленого м’яса.

У бакалійній групі зміни менш різкі, однак тенденція зростання зберігається. Манка «Хуторок» у середньому коштує 40,25 грн за 800 грамів. Роздрібні значення в різних мережах коливаються від 36,99 до 43,50 грн, що свідчить про вплив акційних пропозицій і різної цінової політики ритейлу. За місяць продукт додав близько 2 грн.

Експерти ринку відзначають, що подорожчання продуктів у Полтавській області формується під впливом одразу кількох факторів: зростання витрат на логістику, подорожчання енергоносіїв, а також коливання вартості сировини для переробки. Найбільш чутливо на ці зміни реагує м’ясний сегмент, тоді як бакалія залишається відносно стабільною.

Додатково ринкові аналітики звертають увагу на різницю між торговими мережами, яка іноді сягає десятків гривень на одному товарі. Це створює неоднорідність цінового поля та впливає на поведінку споживачів, які частіше орієнтуються на акції та альтернативні бренди.

У короткостроковій перспективі учасники ринку не виключають подальших коригувань вартості, особливо у сегментах із високою собівартістю виробництва. Загальна динаміка залишатиметься залежною від витрат бізнесу та стабільності постачання сировини.

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