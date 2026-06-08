Подорожчання продуктів у Полтавській області вже відчувається у щоденних покупках і поступово закріплюється в цінниках торгових мереж.

Подорожчання продуктів у Полтавській області фіксується за підсумками червня 2026 року на тлі нерівномірних змін у різних категоріях харчування, повідомляє Politeka.

Найпомітніша динаміка спостерігається у сегменті м’ясних виробів. Ковбаски «Алан мисливські напівкопчені» за місяць додали близько 72,89 грн до середнього рівня. Якщо у травні середній показник становив 753,78 грн за кілограм, то нині він піднявся до 810,56 грн. Розрив між торговими мережами також суттєвий: від приблизно 705–740 грн до майже 929 грн за окремими пропозиціями.

Додаткове зростання зафіксовано у вареній та запеченій м’ясній продукції. Буженина з чорносливом «Ятрань» піднялася до 755,36 грн за кілограм, що перевищує попередній середній рівень у 742,32 грн. Упродовж місяця коливання були помітними, але загальний тренд залишився висхідним.

У сегменті бакалії зміни менш різкі, однак також присутні. Макарони «пір’я» тримаються на позначці близько 34,70 грн за кілограм проти 33,96 грн у попередньому місяці. Рух відбувався поступово, із короткими періодами стабілізації.

Молочна група демонструє стримане, але стабільне підвищення. Масло «Яготинське 73%» наразі коштує в середньому 118,23 грн за упаковку 200 г, тоді як раніше показник був близько 112,98 грн. Різниця формується без різких стрибків, проте зберігає висхідну траєкторію.

У підсумку ринок демонструє неоднорідну картину: частина товарів дорожчає швидше, інші рухаються повільніше, але загальний вектор залишається підвищувальним. У цьому контексті подорожчання продуктів у Полтавській області вже відчувається у щоденних покупках і поступово закріплюється в цінниках торгових мереж.

Джерело: Мінфін

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