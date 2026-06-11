Розмір грошової допомоги для пенсіонерів прив’язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб в Харківській області.

Частина пенсіонерів за певних умов може отримувати грошову допомогу в Харківській області, яка здатна збільшити розмір забезпечення майже на 40%, пише Politeka.net.

Йдеться про виплату, що призначається лише за наявності визначених законодавством підстав. Ця виплата не є автоматичною соціальною допомогою і не нараховується всім особам, які досягли 80-річного віку. Вона передбачена виключно для окремої категорії пенсіонерів, які одночасно відповідають встановленим критеріям.

Відповідно до пункту 6 статті 7 Закону №1727, право на таку фінансову підтримку мають самотні громадяни віком від 80 років, які потребують постійного стороннього догляду. У цьому випадку під "самотніми" розуміються особи, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати, незалежно від фактичного місця проживання таких родичів.

Її розмір прив’язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і становить 40% від його актуального значення. У 2026 році, коли цей показник дорівнює 2 595 гривень, сума становить приблизно 1 038 гривень щомісяця.

Для призначення грошової допомоги для пенсіонерів в Харківській області необхідне одночасне виконання кількох умов:

вік понад 80 років;

призначена пенсія за віком;

самостійне проживання;

відсутність працездатних родичів, які зобов’язані надавати утримання;

медичне підтвердження потреби у постійному догляді (висновок ЛКК).

Водночас процедура оформлення є поетапною і не здійснюється автоматично навіть за відповідності віковому критерію.

На першому етапі пенсіонер проходить медичне обстеження: звертається до лікаря, який направляє його на лікарсько-консультативну комісію. Саме висновок ЛКК підтверджує необхідність постійного стороннього догляду.

Другим етапом стає звернення до Пенсійного фонду України. Після отримання медичного висновку громадянин подає заяву до сервісного центру ПФУ за місцем обліку.

На третьому етапі подається пакет документів, до якого входять паспорт, ідентифікаційний код, висновок ЛКК, декларація про доходи, а також, за потреби, документи про склад сім’ї або підтвердження факту самостійного проживання.

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