Дефіцит овочів в Харківській області може проявитися поступово.

Дефіцит овочів в Харківській області фіксується на тлі масштабних втрат агросектору після весняних заморозків, що пошкодили ягідні, фруктові та ранні городні культури по всій Україні, повідомляє Politeka.

Квітнево-травневі похолодання призвели до ураження садів і полів у центральних та південних регіонах. Найбільше постраждали кісточкові дерева, рання полуниця та частина тепличних насаджень, де різке падіння температури знищило квіткові бруньки й молоді пагони.

Аграрії фіксують нерівномірні втрати: частина господарств змогла зберегти врожай частково, однак у багатьох випадках йдеться про суттєве скорочення виробництва. Найбільш чутливими залишаються культури раннього циклу, які швидко реагують на погодні коливання.

Окремі фермери вже прогнозують зменшення пропозиції на ринку. Через це зростає ймовірність підвищення цін у літній сезон, хоча масштаб коливань залежатиме від імпортних поставок і темпів відновлення внутрішніх обсягів.

У цьому контексті аналітики зазначають, що дефіцит овочів в Харківській області може проявитися поступово — через скорочення внутрішньої пропозиції та нерівномірне постачання з інших регіонів.

Частину нестачі здатен компенсувати імпорт, однак він не завжди повністю покриває сезонний попит, що створює додатковий тиск на роздрібні ціни.

Експерти підкреслюють, що ситуація залишається мінливою, а подальша динаміка ринку залежатиме від погодних умов у найближчі місяці та стану нового врожаю в Україні.

У найближчий період ринок може залишатися нестабільним через сезонні фактори та обмежену пропозицію.

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