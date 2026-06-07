Грошова допомога для пенсіонерів в Харківській області та пенсійні виплати не виплачуватимуться окремим громадянам, повідомляє Politeka.

Йдеться про людей, які проживають на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України або під час окупації виїхали на підконтрольну територію, у разі отримання ними коштів від держави-агресора.

Як проінформували на офіційному сайті ПФУ, відповідні норми чітко передбачені чинним законодавством України.

Фахівці відомства зазначають, що українська пенсія нараховується виключно за умови неотримання пенсійних виплат від органів пенсійного забезпечення рф.

Про факт неотримання коштів від країни-агресора людина має особисто повідомити у відповідній заяві. Таке повідомлення подається під час оформлення призначення, перерахунку, поновлення або продовження пенсії.

Цей механізм надання грошової допомоги в Харківській області регулюється пунктом 144 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Якщо таке повідомлення громадянин уже подав раніше, то повторно інформувати державні органи про неотримання виплат від рф не потрібно.

Повідомляти орган Пенсійного фонду України необхідно лише за умови виникнення нових обставин, які безпосередньо впливають на виплату пенсії.

Зокрема, йдеться про випадки, якщо пенсіонер починає отримувати виплати від органів пенсійного забезпечення рф.

Обов’язкова вимога щодо підтвердження неотримання пенсійних виплат від російської федерації з’явилася після внесення відповідних змін до чинного законодавства про пенсійне страхування.

Наразі грошова допомога для пенсіонерів в Харківській області нараховується за умови дотримання цих правил.

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