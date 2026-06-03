Грошова допомога у Харківській області від держави отримають лише окремі категорії пенсіонерів і не лише.

Кабмін ухвалив постанову №602, якою визначено розміри разової грошової допомоги для пенсіонерів і не лише у Харківській області, повідомляє Politeka.net.

Відповідно до документа, виплати до Дня Незалежності України у 2026 році передбачені для низки категорій громадян, зокрема для пенсіонерів з інвалідністю, ветеранів та членів сімей загиблих захисників України.

Як зазначається у повідомленні ПФУ, грошова допомога у Харківській області від держави отримають ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок бойових дій, колишні в’язні концтаборів, а також родини загиблих військовослужбовців і захисників України.

Розміри одноразових виплат у 2026 році

Найвищий розмір допомоги становитиме 3100 гривень — її передбачено для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Таку ж суму отримають особи з інвалідністю внаслідок війни, а також колишні малолітні в’язні концтаборів і гетто з інвалідністю I групи. Для II групи встановлено виплату у розмірі 2900 гривень, для III групи — 2700 гривень.

Окремо передбачено 1000 грн для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, а також колишніх неповнолітніх в’язнів концтаборів, включно з особами, які народилися в місцях примусового утримання.

Сума у 650 грн визначена для членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни, родин загиблих захисників і захисниць України, а також для дружин і чоловіків померлих учасників бойових дій чи осіб з інвалідністю внаслідок війни за умови, що вони не уклали новий шлюб.

Ще 450 грн передбачено для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів, осіб, примусово вивезених на роботи, а також дітей партизанів і підпільників.

Порядок виплат

Порядок нарахування та виплати коштів залишається незмінним і регулюється постановою уряду №1396 від 27 грудня 2023 року.

Як правило, ветерани, які перебувають на службі або є пенсіонерами, отримують ці виплати автоматично — через військові частини або органи Пенсійного фонду України без необхідності подавати додаткові заяви. Натомість громадяни, які не є пенсіонерами та не проходять службу, повинні самостійно звернутися до Пенсійного фонду із заявою для оформлення виплати.

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