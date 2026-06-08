Дефіцит овочів у Харкові може посилити загальнонаціональний тренд і додатково вплинути на вартість у найближчі тижні.

Торішня білоголова на українському ринку різко зросла у вартості на тлі дефіциту овочів у Харкові та загального скорочення пропозиції, що вже впливає на цінову динаміку в країні, передає Politeka.

Наприкінці тижня виробники реалізовували минулорічну продукцію в діапазоні 8–15 гривень за кілограм. Це приблизно на 75% вище порівняно з попереднім періодом, повідомляють аналітики платформи EastFruit.

Причина стрибка — майже повне завершення сезону продажів у більшості господарств. На складах залишилися лише обмежені партії врожаю 2025 року, які поступово виходять у реалізацію.

Попит при цьому тримається на стабільно високому рівні. Саме це дозволяє постачальникам піднімати відпускні показники без втрати обсягів збуту.

Додатковим фактором виступає природне скорочення запасів у сховищах. Ринок входить у фазу, коли пропозиція стає критично обмеженою, а баланс зміщується на користь продавців.

Аналітики зазначають, що попри нинішнє подорожчання, середній рівень усе ще залишається приблизно на 77% нижчим, ніж на старті травня минулого року.

Учасники торгів не виключають подальшого зростання, якщо надходження нового врожаю затримуватиметься, а залишки продовжать швидко скорочуватися.

На цьому тлі дефіцит овочів у Харкові може посилити загальнонаціональний тренд і додатково вплинути на вартість у найближчі тижні.

Крім того, в Харкові також повідомляли про подорожчання продуктів. Найбільш різкі коливання зафіксовані в сегменті кабачкової ікри. Упродовж місяця ціна проходила кілька етапів зниження та подальшого відновлення: після падіння до рівня близько 60 грн за упаковку в середині травня, вартість поступово повернулася до 104 грн за 440 грамів на початку червня.

Джерело: mind

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