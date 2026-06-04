Дефіцит продуктів у Харкові дедалі частіше розглядають як сигнал загальних змін на овочевому ринку країни.

Дефіцит продуктів у Харкові посилюється на тлі різкого подорожчання торішньої білоголової капусти в Україні, яка за останній тиждень додала близько 75% у вартості та нині реалізується в діапазоні 8–15 грн за кілограм, повідомляє Politeka.

Аналітики ринку пояснюють динаміку швидким вичерпанням запасів минулого врожаю. Після завершення активного сезону більшість виробників скоротили або повністю зупинили відвантаження, що зменшило загальну пропозицію на внутрішньому ринку.

Через це торгові мережі працюють переважно з обмеженими залишками продукції. Розподіл товару між регіонами став нерівномірним, що додатково підсилює ціновий тиск у роздрібному сегменті.

Фермерські господарства повідомляють, що на складах залишилися лише невеликі партії овочів, які швидко реалізуються через стабільно високий попит з боку гуртових та роздрібних покупців.

Попри нинішнє зростання, експерти зазначають, що капуста все ще коштує приблизно на 77% менше, ніж на початку травня минулого року. Така різниця пояснюється іншою структурою врожаю та стартовими цінами попереднього сезону.

Учасники ринку також попереджають про можливе продовження підвищувального тренду. За умови подальшого скорочення пропозиції вартість може поступово зростати і надалі.

Для споживачів це означає частіші цінові коливання та залежність вартості від залишкових партій у постачальників і логістичних ланцюгів.

У підсумку дефіцит продуктів у Харкові дедалі частіше розглядають як сигнал загальних змін на овочевому ринку країни, де баланс між попитом і пропозицією поступово зміщується.

Джерело: mind

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