У Кіровоградській області розпочалася програма гуманітарної допомоги для пенсіонерів, орієнтована на людей старшого віку та внутрішньо переміщених осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.
Ініціативу реалізує центр підтримки «Єднання» на території Олександрівської громади.
У будні дні відвідувачі можуть отримати продуктові набори, засоби гігієни та інші необхідні речі. Підтримка доступна як місцевим жителям, так і переселенцям, що робить її максимально адресною.
Добровольці надають індивідуальні консультації, пояснюють умови державних програм і допомагають зорієнтуватися серед доступних варіантів соціальної підтримки. Для багатьох літніх людей центр став основним місцем звернення за допомогою.
Особливу увагу приділяють Покровському напрямку, де потреба у ресурсах залишається високою. Першочергово отримують підтримку самотні громадяни та родини, які не можуть самостійно забезпечити базові потреби.
Прийом відбувається з 9:00 до 17:00. Фахівці супроводжують процес оформлення документів і надають роз’яснення щодо всіх видів допомоги.
Водночас гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області охоплює людей з інвалідністю, тяжкими захворюваннями та тих, хто потребує додаткової уваги від соціальних служб.
Організатори наголошують на важливості своєчасного звернення, оскільки попит на ресурси залишається значним.
У перспективі планується розширення ініціативи, включно з виїзними зустрічами та доставкою наборів додому для тих, хто не може відвідати центр особисто.
Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.
Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.
Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому: що обов'язково потрібно зробити для отримання допомоги.