Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня в Чернігівській області охоплює населені пункти Коропської громади, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Коропської громади.

Мешканці повинні врахувати планові перерви у подачі електроенергії через ремонтні роботи на лініях та обладнанні підстанцій.

8 грудня електропостачання буде призупинене з 08:00 до 17:00 у Нехаївці (вулиця Нова), Вільному (вулиці Нова, Незалежності та Садова) і Тарасівці (вулиці Нова, Садова). Роботи виконуватимуться на повітряних лініях та підстанціях.

9 грудня без світла залишаться жителі Лукнів (вулиця Миру) і Нехаївки (вулиці Боровська, Кільцева, Набережна, Садова, Центральна) з 08:00 до 17:00. Також відключення стосуватиметься Рижків і Нориці, де планують ремонт на підстанціях та повітряних лініях у той самий проміжок.

10 грудня перебої торкнуться Оболонні та Коропа з 08:00 до 17:00. Під час робіт на підстанціях буде відсутнє електропостачання на центральних і менших вулицях, включаючи Деснянську, Лугова, Незалежну та Вознесенську.

11–12 грудня відключення заплановані у Подоляках, Сохачах, Галичівці, Лебедині та Нехаївці з 08:00 до 17:00. Місцеві жителі повинні спланувати використання побутових приладів заздалегідь, щоб уникнути незручностей.

Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня в Чернігівській області дозволяє заздалегідь підготуватися до тимчасових перебоїв у роботі електроприладів і забезпечити безпечне користування електроенергією під час ремонтів.

Місцевим жителям радять заздалегідь подбати про важливі справи, які пов'язані з наявністю електроенергії. Зокрема, варто зарядити гаджети. Також вимкніть з розеток всю важливу техніку.

