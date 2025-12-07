График отключения света в неделю с 8 по 14 декабря в Черниговской области позволяет заранее подготовиться к временным перебоям.

График отключения света на неделю с 8 по 14 декабря в Черниговской области охватывает населенные пункты Коропского общества, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Коропского общества.

Жители должны учесть плановые перерывы в подаче электроэнергии из-за ремонтных работ на линиях и оборудовании

8 декабря электроснабжение будет приостановлено с 08:00 до 17:00 в Нехаевке (улица Нова), Свободном (улицы Нова, Независимости и Садовая) и Тарасовке (улицы Нова, Садовая). Работы будут производиться на воздушных линиях и подстанциях.

9 декабря без света останутся жители Лукнов (улица Мира) и Нехаевки (улицы Боровская, Кольцевая, Набережная, Садовая, Центральная) с 08:00 до 17:00. Также отключение будет касаться Рыжков и Норицы, где планируется ремонт на подстанциях и воздушных линиях в тот же промежуток.

10 декабря перебои коснутся Оболони и Карпа с 08:00 до 17:00. Во время работ на подстанциях отсутствует электроснабжение на центральных и меньших улицах, включая Деснянскую, Луговую, Независимую и Вознесенскую.

11-12 декабря отключения запланированы в Подоляках, Сохачах, Галичевке, Лебедине и Нехаевке с 08:00 до 17:00. Местные жители должны спланировать использование бытовых приборов заранее во избежание неудобств.

График отключения света на неделю с 8 по 14 декабря в Черниговской области позволяет заранее подготовиться к временным перебоям в работе электроприборов и обеспечить безопасное использование электроэнергии во время ремонтов.

Местным жителям советуют заранее позаботиться о важных делах, связанных с наличием электроэнергии. В частности, следует зарядить гаджеты. Также выключите из розеток всю важную технику.

