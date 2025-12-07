Мешканців просять уважно дотримуватися правил безпеки пыд час графіків відключення газу на тиждень з 8 по 14 грудня у Волинській області.

Графіки відключення газу на тиждень з 8 по 14 грудня у Волинській області введено через запланованы роботи на газових мережах, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Газмережі» Волинська філія.

У місті Ковель Ковельського району найближчими днями буде проведено комплекс ремонтних робіт на газорозподільних мережах.

У зв’язку з цим 9 грудня з 9 до 15 години дня тимчасово припинять подачу. Обмеження стосуватиметься майже 640 споживачів, які проживають на вулиці Заводська у будинках 9, 13, 15, 17, 25, 27, 29.

У Володимирському районі ремонтні роботи також проводитимуться дев’ятого грудня на території села Микуличі.

З 8 до 16 години дня буде призупинено подачу природного газу як у самому селі Микуличі, так і в сусідньому селі Нехвороща.

У місті Луцьк аналогічні роботи заплановано на 9 грудня.

Подача буде припинена з 8 до 17 години. Тимчасові обмеження стосуватимуться споживачів, які проживають на вулицях Селищна та Глибока.

У місті Нововолинськ ремонтні роботи на газових мережах проведуть 11 грудня.

З 8 до 17 години буде припинено газопостачання на вулиці Івана Франка. Обмеження стосуватимуться 56 споживачів, серед яких мешканці вулиці Панасівська та підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Нововолинський м’ясокомбінат.

Фахівці наголошують, що відновлення подачі природного газу можливе лише після повного завершення ремонтних робіт і за умови, що представники газової служби матимуть доступ до всього газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

Мешканців просять уважно дотримуватися правил безпеки та заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами. Відновлення подачі газу буде проведено одразу після завершення ремонтних робіт та огляду обладнання спеціалістами.

Останні новини України:

