Жителей просят внимательно соблюдать правила безопасности во время графиков отключения газа на неделю с 8 по 14 декабря в Волынской области.

Графики отключения газа на неделю с 8 по 14 декабря в Волынской области введены из-за запланированных работ на газовых сетях, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Газмережи» Волынский филиал.

В городе Ковель Ковельского района в ближайшие дни будет проведен комплекс ремонтных работ на газораспределительных сетях.

В связи с этим 9 декабря с 9 до 15 часов дня временно прекратят подачу. Ограничения будут касаться почти 640 потребителей, проживающих на улице Заводская в домах 9, 13, 15, 17, 25, 27, 29.

Во Владимирском районе ремонты также будут проводиться девятого декабря на территории села Микуличи.

С 8 до 16 часов дня будет приостановлена ​​подача природного газа как в самом селе Микуличи, так и в соседнем селе Неболоща.

В Луцке аналогичные работы запланированы на 9 декабря.

Подача будет прекращена с 8 до 17 часов. Временные ограничения будут касаться потребителей, проживающих на улицах Селищной и Глубокой.

В Нововолынске ремонтные работы на газовых сетях проведут 11 декабря.

С 8 до 17 часов будет прекращено газоснабжение на улице Ивана Франко. Ограничения будут относиться к 56 потребителям, среди которых жители улицы Панасовская и предприятие Общество с ограниченной ответственностью Нововолынский мясокомбинат.

Специалисты отмечают, что возобновление подачи природного газа возможно только после полного завершения ремонтных работ и при условии, что представители газовой службы будут иметь доступ ко всему газопотребляющему оборудованию в помещениях.

Жителей просят внимательно соблюдать правила безопасности и заранее перекрыть краны перед газовыми приборами. Восстановление подачи газа будет произведено сразу после завершения ремонтов и осмотра оборудования специалистами.

