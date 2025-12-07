Представники Рівненської філії Газмережі попередили про графіки відключення газу на тиждень з 8 по 14 грудня в Рівненській області.

Через планові роботи введено графіки відключення газу на тиждень з 8 по 14 грудня в Рівненській області, проте вони стосуються лише окремих населених пунктів, пише Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Газмережі» Рівненська філія.

Графіки відключення газу на тиждень з 8 по 14 грудня в Рівненській області введено у кількох населених пунктах регіону.

З 8 грудня 2025 року з 8.00 години працівники Дубенської дільниці розпочнуть ремонтні роботи в селі Опарипси. На час їх виконання у селі буде тимчасово припинено розподіл природного газу. Обмеження торкнеться 292 споживачів, чиї домівки підключені до локальної мережі газопостачання.

Наступного дня, 9 грудня 2025 року, спеціалісти тієї ж дільниці працюватимуть у селі Верба. У зв’язку з проведенням робіт подачу природного газу буде тимчасово призупинено для 676 споживачів.

Обмеження стосуватиметься жителів населених пунктів Софіївка Перша, Софіївка Друга, Білогородка, а також низки вулиць у самому селі Верба. Серед них: Церковна, Воля, Кременецька, Гончариха, Застав’я, Застав’я-ІІ, Застав’я-ІІІ, Львівська, Єдності, Вербська Софіївка, Незалежності, Шевченка, Богдана Хмельницького, Лесі Українки, Нова та Смолярня.

У цей же день, 9 числа, з 8.00 години ремонтні роботи проводитимуть фахівці Здолбунівської дільниці.

Під час їх виконання буде призупинено газопостачання до 16 комунально-побутових об’єктів та 725 домогосподарств. Тимчасові обмеження стосуватимуться таких населених пунктів: Новомильськ, Копиткове, Мар’янівна, Івачків, Степанівка та Здовбиця.

Продовження робіт заплановане на 11 грудня 2025 року. Із 8.00 години спеціалісти Здолбунівської дільниці виконуватимуть ремонт у селі Новосілки.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено розподіл природного газу до 3 комунально-побутових об’єктів і 241 домогосподарства, розташованих у цьому населеному пункті.

Представники Рівненської філії Газмережі вибачаються перед споживачами за тимчасові незручності та закликають поставитися до обмежень із розумінням, адже роботи спрямовані на підвищення безпеки та стабільності газорозподільної мережі.

