Из-за плановых работ введены графики отключения газа на неделю с 8 по 14 декабря в Ровенской области, однако они касаются только отдельных населенных пунктов, пишет Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе «Газмережи» Ровенский филиал.
Графики отключения газа на неделю с 8 по 14 декабря в Ровенской области введены в нескольких населенных пунктах региона.
С 8 декабря 2025 года с 8.00 часов работники Дубенского участка начнут ремонты в селе Опарипсы. На время их выполнения в селе будет временно прекращено распределение природного газа. Ограничение коснется 292 потребителей, чьи дома подключены к локальной сети газоснабжения.
На следующий день, 9 декабря 2025 года, специалисты того же участка будут работать в селе Верба. В связи с проведением работ подача природного газа будет временно приостановлена для 676 потребителей.
Ограничения будут касаться жителей населенных пунктов Софиевка Первая, Софиевка Вторая, Белогородка, а также ряда улиц в самом селе Верба. Среди них: Церковная, Воля, Кременецкая, Гончариха, Заставья, Заставья-ІІ, Заставья-ІІІ, Львовская, Единства, Вербская Софиевка, Независимости, Шевченко, Богдана Хмельницкого, Леси Украинки, Новая и Смолярня.
В этот же день, 9 числа, с 8.00 часов ремонтные работы будут проводить специалисты Здолбуновского участка.
Во время их выполнения будет приостановлено газоснабжение 16 коммунально-бытовых объектов и 725 домохозяйств. Временные ограничения будут касаться таких населенных пунктов: Новомильск, Копытково, Марьяновна, Ивачков, Степановка и Здовбица.
Продолжение работ намечено на 11 декабря 2025 года. С 8.00 часов специалисты Здолбуновского участка будут выполнять ремонт в селе Новоселки.
В этой связи временно будет прекращено распределение природного газа до 3 коммунально-бытовых объектов и 241 домохозяйства, расположенных в этом населенном пункте.
Представители Ровенского филиала «Газмережи» приносят извинения потребителям за временные неудобства и призывают отнестись к ограничениям с пониманием, ведь работы направлены на повышение безопасности и стабильности газораспределительной сети.
