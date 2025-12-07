Представители Ровенского филиала Газсети предупредили о графиках отключения газа на неделю с 8 по 14 декабря в Ровенской области.

Из-за плановых работ введены графики отключения газа на неделю с 8 по 14 декабря в Ровенской области, однако они касаются только отдельных населенных пунктов, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Газмережи» Ровенский филиал.

Графики отключения газа на неделю с 8 по 14 декабря в Ровенской области введены в нескольких населенных пунктах региона.

С 8 декабря 2025 года с 8.00 часов работники Дубенского участка начнут ремонты в селе Опарипсы. На время их выполнения в селе будет временно прекращено распределение природного газа. Ограничение коснется 292 потребителей, чьи дома подключены к локальной сети газоснабжения.

На следующий день, 9 декабря 2025 года, специалисты того же участка будут работать в селе Верба. В связи с проведением работ подача природного газа будет временно приостановлена ​​для 676 потребителей.

Ограничения будут касаться жителей населенных пунктов Софиевка Первая, Софиевка Вторая, Белогородка, а также ряда улиц в самом селе Верба. Среди них: Церковная, Воля, Кременецкая, Гончариха, Заставья, Заставья-ІІ, Заставья-ІІІ, Львовская, Единства, Вербская Софиевка, Независимости, Шевченко, Богдана Хмельницкого, Леси Украинки, Новая и Смолярня.

В этот же день, 9 числа, с 8.00 часов ремонтные работы будут проводить специалисты Здолбуновского участка.

Во время их выполнения будет приостановлено газоснабжение 16 коммунально-бытовых объектов и 725 домохозяйств. Временные ограничения будут касаться таких населенных пунктов: Новомильск, Копытково, Марьяновна, Ивачков, Степановка и Здовбица.

Продолжение работ намечено на 11 декабря 2025 года. С 8.00 часов специалисты Здолбуновского участка будут выполнять ремонт в селе Новоселки.

В этой связи временно будет прекращено распределение природного газа до 3 коммунально-бытовых объектов и 241 домохозяйства, расположенных в этом населенном пункте.

Представители Ровенского филиала «Газмережи» приносят извинения потребителям за временные неудобства и призывают отнестись к ограничениям с пониманием, ведь работы направлены на повышение безопасности и стабильности газораспределительной сети.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на воду в Ровенской области: какие именно расценки ввели.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Ровенской области: какие цены теперь действуют.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: куда обращаться за помощью тем, кто в ней нуждается.