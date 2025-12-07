Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 грудня у Дніпрі розкриває, якими будуть дні нового тижня.

Синоптики розкрили, які підготували сюрпризи зимові дні та зробили прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 грудня у Дніпрі, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 грудня у Дніпрі. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 8-ого числа: увесь день у місті небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Максимальна температура повітря сягне +2°C.

У вівторок, 9.12: повітря прогріється до +2°C. Хмари будуть триматися до самого вечора. Дождів не прогнозується.

Середа, 10.12: весь день буде хмарно. Без дождів. Температурні коливання — від +2 до +3°C.

Четвер, 11 числа: протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без дождів. Впродовж дня температура триматиметься в межах +4…+5°C. Наші предки за цим днем передвіщали погоду на майбутнє літо: якщо сухо і холодно цього дня – на спекотне літо, а якщо день теплий – на холодне літо.

У п’ятницю, 12.12: з ранку до самого вечора у місті небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря триматиметься в межах +4…+5°C.

Субота, 13.12: протягом усього дня триматиметься хмарна погода. Без опадів. Температура коливатиметься від +3 до +4°C. Якщо 13 грудня стояла хороша погода, то й зима обіцяла бути хорошою, якщо ж погана – зима поганою буде.

У неділю 14.12: вранці та ввечері триматиметься похмура пора, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів. Температурні показники — від +2 до +4°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 грудня у Дніпрі обіцяє прохолодну пору.

