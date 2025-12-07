Прогноз погоды на неделю с 8 по 14 декабря в Днепре раскрывает, какими будут дни новой недели.

Синоптики раскрыли подготовившие сюрпризы зимние дни и сделали прогноз погоды на неделю с 8 по 14 декабря в Днепре, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики сделали прогноз погоды на неделю с 8 по 14 декабря в Днепре. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 8-го числа: весь день в городе небо будет ясным, и облака не омрачят его до конца дня. Без осадков. Максимальная температура воздуха составит +2°C.

Во вторник, 9.12: воздух прогреется до +2°C. Облака будет держаться до самого вечера. Дождей не прогнозируется.

Среда, 10:12: весь день будет облачно. Без дождей. Температурные колебания от +2 до +3°C.

Четверг, 11 числа: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без дождей. В течение дня температура будет держаться в пределах +4…+5°C. Наши предки за этим днем ​​предвещали погоду на будущее лето: если в этот день жарко, то зима будет холодной.

В пятницу, 12:12: с утра до самого вечера в городе небо будет покрыто облаками. Без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +4…+5°C.

Суббота, 13.12: облачная пора продержится весь день. Без осадков. Температура будет колебаться от +3 до +4°C. Если 13 декабря стояла хорошая пора, то и зима обещала быть хорошей, если же плохая – зима будет плохой.

В воскресенье 14.12: утром и вечером будет держаться пасмурная пора, днем ​​возможно небольшое прояснение. Без осадков. Температурные показатели от +2 до +4°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 8 по 14 декабря в Днепре обещает прохладное время.

