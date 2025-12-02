Робота для пенсіонерів у Запоріжжі охоплює різні професійні сфери.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі представлена актуальними вакансіями з офіційним оформленням та стабільною оплатою, повідомляє Politeka.

Платформа work.ua публікує оголошення для спеціалістів різного профілю та досвіду. Серед пропозицій є креативні, сервісні й технічні напрямки.

Наприклад, потрібен монтажер відео для громадської організації. Зарплата складає 19 960 грн до сплати податків, графік гібридний. Кандидат повинен мати досвід роботи щонайменше рік, володіти Adobe Premiere Pro, After Effects, базовою кольорокорекцією та розуміти алгоритми YouTube. Обов’язки включають монтаж телевізійних сюжетів, створення графіки та підготовку матеріалів для цифрових платформ.

Ще одна вакансія – швейцар у Центрі дозвілля дітей і підлітків Вознесенівського району. Заробіток від 4 до 5 тисяч гривень. Досвід роботи не обов’язковий, а завдання полягають у контролі доступу, зустрічі гостей, забезпеченні безпеки та допомозі в поточних справах.

Технічна позиція передбачає роботу електромонтера підстанції із зарплатою 12 194 грн. Кандидат має мати мінімум два роки досвіду та групу допуску з електробезпеки III–IV. Основні обов’язки включають обслуговування обладнання, ремонт, профілактичні перевірки, заміну і налаштування елементів систем, ведення документації та дотримання стандартів безпеки.

Загалом робота для пенсіонерів у Запоріжжі охоплює різні професійні сфери, надаючи людям старшого віку можливість залишатися активними, розвивати навички та отримувати стабільний дохід.

