Работа для пенсионеров в Запорожской области представлена ​​актуальными вакансиями с официальным оформлением и стабильной оплатой, сообщает Politeka.

Платформа work.ua публикует объявления для специалистов разного профиля и опыта. Среди предложений есть креативные, сервисные и технические направления.

К примеру, нужен монтажер видео для общественной организации. Зарплата составляет 19960 грн до уплаты налогов, график гибридный. Кандидат должен иметь опыт работы минимум год, владеть Adobe Premiere Pro, After Effects, базовой цветокоррекцией и понимать алгоритмы YouTube. Обязанности включают в себя монтаж телевизионных сюжетов, создание графики и подготовку материалов для цифровых платформ.

Еще одна вакансия – швейцар в Центре досуга детей и подростков Вознесеновского района. Заработок от 4 до 5 тысяч гривен. Опыт работы не обязателен, а задачи заключаются в контроле доступа, встрече гостей, обеспечении безопасности и помощи в текущих делах.

Техническая позиция предусматривает работу электромонтера подстанции с зарплатой 12194 грн. Кандидат должен иметь минимум два года опыта и группу допуска электробезопасности III–IV. Основные обязанности включают обслуживание оборудования, ремонт, профилактические проверки, замену и настройку элементов систем, ведение документации и соблюдение стандартов безопасности.

В целом, работа для пенсионеров в Запорожье охватывает различные профессиональные сферы, предоставляя людям старшего возраста возможность оставаться активными, развивать навыки и получать стабильный доход.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Запорожье: какие базовые товары взлетели в цене.

Также Politeka сообщала, Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожье: когда заработают батареи в домах.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Запорожье: как изменятся цены на базовый товар.