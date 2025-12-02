Щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі, необхідно виконати декілька кроків.

У Дніпрі продовжує працювати соціальний ресторан, у якому ВПО та пенсіонери можуть отримати безкоштовні продукти у вигляді гарячих обідів, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляють на сайті організаторів проєкту.

Ініціативу організовано для того, щоб забезпечити людей, які перебувають у складних життєвих умовах, щоденним гарячим харчуванням, безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі.

Особлива увага в проєкті приділяється людям похилого віку, які особливо відчувають наслідки війни та економічної кризи. Для багатьох з них навіть одна порція гарячої їжі є важливою підтримкою, не лише з матеріальної точки зору, а й психологічно, адже вона створює відчуття турботи та небайдужості.

Соціальний ресторан також активно допомагає внутрішньо переміщеним особам, які, через бойові дії, втратили домівки та були змушені починати життя заново. Щоб отримувати безкоштовні обіди, відвідувачі мають пройти нескладну онлайн-реєстрацію через чат-бот у Telegram. Після підтвердження особи вони можуть щоденно приходити до закладу та отримувати порцію гарячої їжі.

Ресторан «Перемога» працює щодня, без вихідних, з 11:00 до 16:00 за адресою: місто Дніпро, вулиця Володимира Вернадського, будинок 1–3.

У закладі готують повноцінні, поживні страви зі свіжих продуктів, створюючи атмосферу домашнього затишку та підтримки для кожного, хто звертається за допомогою.

Функціонування проєкту частково забезпечується за рахунок благодійних внесків. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до ініціативи — зробити пожертву можна онлайн, натиснувши кнопку «пригостити» та оплативши будь-яку зручну суму на підтримку харчування людей, які цього потребують.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: українцям роздають гарячу їжу.

Також Politeka повідомляла, Виплати для ВПО з 1 грудня у Дніпропетровській області: на що можуть розраховувати українці на початку зими.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Дніпрі: де готові платити від 32 тисяч.