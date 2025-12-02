Чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре, необходимо выполнить несколько шагов.

В Днепре продолжает работать социальный ресторан, в котором ВПЛ и пенсионеры могут получить бесплатные продукты в виде горячих обедов, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщают на сайте организаторов проекта.

Инициатива организована для того, чтобы обеспечить людей, которые находятся в сложных жизненных условиях, ежедневным горячим питанием, бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Днепре.

Особое внимание в проекте уделяется пожилым людям, которые особенно испытывают последствия войны и экономического кризиса. Для многих даже одна порция горячей пищи является важной поддержкой, не только с материальной точки зрения, но и психологически, ведь она создает чувство заботы и неравнодушия.

Социальный ресторан также активно помогает внутренне перемещенным лицам, которые из-за боевых действий потеряли дома и были вынуждены начинать жизнь заново. Чтобы получать бесплатные обеды, посетители должны пройти несложную онлайн-регистрацию через чат-бот в Telegram. После подтверждения личности они могут ежедневно приходить в заведение и получать порцию горячей пищи.

Ресторан «Победа» работает ежедневно, без выходных, с 11.00 до 16.00 по адресу: город Днепр, улица Владимира Вернадского, дом 1–3.

В заведении готовят полноценные питательные блюда из свежих продуктов, создавая атмосферу домашнего уюта и поддержки для каждого, кто обращается за помощью.

Функционирование проекта частично обеспечивается за счет благотворительных взносов. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к инициативе — сделать пожертвование можно онлайн, нажав кнопку «угостить» и оплатив любую удобную сумму в поддержку питания нуждающихся.

