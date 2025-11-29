Дефицит продуктов в Киевской области уже виден на рынке капусты, сообщают аграрные эксперты, сообщает Politeka.

Основные причины — неблагоприятные погодные условия в этом сезоне и слабая инфраструктура для хранения овощей, что затрудняет их длительное хранение.

Аграрный аналитик Иван Петров отмечает, что значительная часть урожая не отвечает стандартам длительного хранения. Поэтому объем продукции, способной оставаться свежей до весны, ограничен, формируя дефицит продуктов в Киевской области и создавая предпосылки для подорожания капусты.

Фермеры пытались компенсировать нехватку, расширяя посевные площади после высоких цен в прошлом году. Однако проблемы с хранением и транспортировкой уменьшили эффект от этих мер. Эксперты прогнозируют, что в зимний и весенний периоды цены на овощ могут продолжать расти, особенно в пиковые моменты сезона.

Рынок капусты демонстрирует циклический характер: повышение цен стимулирует фермеров наращивать производство, что в следующем сезоне приводит к снижению стоимости. В периоды низких доходов производители сокращают площади посевов, и дефицит продукции снова становится ощутимым.

Специалисты подчеркивают, что стабильность рынка возможна только при модернизации технологий выращивания и развития овощехранилищ. Кроме того, немаловажную роль играет организация логистики и контроль качества продукции. Местным жителям советуют планировать закупки заранее, следить за динамикой цен и выбирать проверенных поставщиков во избежание проблем с приобретением капусты в пиковые периоды.

