Гуманитарная помощь для ВПЛ в Черниговской области продолжает поступать, поддерживая переселенцев и местных жителей, пострадавших в результате боевых действий, сообщает Politeka.

Программа реализуется Mercy Corps и охватывает семьи, фермеров и домохозяйства, потерявшие ресурсы или временно приостановившие деятельность. В рамках инициативы предоставляются продуктовые наборы, гигиенические комплекты, бытовые пакеты и денежные гранты для восстановления повседневной жизни.

Особое внимание уделено аграрному сектору. Участники получают консультации, оборудование и поддержку для возобновления производства. Фонд «Поддержка Агро» сотрудничает с общинами, предпринимателями и малыми хозяйствами, фокусируясь на тех, кто понес наибольший экономический ущерб.

Предпочтение отдают переселенцам, женщинам-фермеркам и владельцам небольших предприятий. Полученные ресурсы позволяют приобрести технику, восстановить земельные участки и стабилизировать производственные процессы. Это способствует восстановлению местной экономики и возвращению людей в самостоятельность.

Несмотря на временную паузу при приеме заявок по отдельным направлениям, программа продолжает работать с другими категориями, расширяя возможности для желающих получить поддержку.

Таким образом, гуманитарная помощь для ВПЛ в Черниговской области остается ключевым механизмом поддержки, помогая семьям и аграриям возобновлять деятельность после кризиса и планировать дальнейшее развитие.

Кроме того, в Черниговской области у людей также есть возможность получить денежную помощь. Право на нее имеют граждане, у которых среднемесячный совокупный доход за последние шесть месяцев не превышает прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

