Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предназначена для людей постарше, которым необходима поддержка во время зимнего периода, о чем сообщает Politeka.

В рамках инициативы «Теплая зима» запланирован единовременный платеж, позволяющий покрывать ключевые расходы в холодное время. Речь идет о приобретении теплой одежды, обуви, оплате коммунальных услуг и других повседневных потребностях.

Правительство подготовило проект постановления, регулирующий порядок получения финансовой поддержки для разных социальных групп. Документ вводит автоматический начисление средств, чтобы гражданам не приходилось обращаться в учреждения и ждать в очередях. Подобная практика уже доказала эффективность в прошлом году, когда жители области использовали выплаты для закупки необходимых товаров в сезон холодов.

Программой предусмотрена помощь для детей из малообеспеченных семей, несовершеннолетних на попечение, сирот, подростков с инвалидностью, а также семей переселенцев. Отдельная категория — взрослые, имеющие инвалидность I группы среди ВПЛ или одиноких пожилых людей. Все они получают средства автоматически на социальный счет или «Дія.Карту».

Размер выплаты составляет 6500 гривен. Пользоваться ею можно в течение 180 дней с момента зачисления. Неиспользованный остаток по истечении этого срока возвращается в бюджет.

Дополнительно денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области позволяет покрывать расходы на продукты, лекарства, транспорт и другие потребности, обеспечивающие стабильность и комфорт пожилых людей во время холодного времени года.

