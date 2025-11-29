Повышение тарифов на воду в Сумской области должно обеспечить стабильность работы сетей и создать условия развития местной инфраструктуры.

Повышение тарифов на воду в Сумской области было объявлено в Конотопе, где местное предприятие ВУВКХ сообщило о намерении пересмотреть оплату за централизованные услуги, сообщает Politeka.

По данным учреждения, проект изменений охватывает подачу и отвод ресурса и вступит в силу после завершения общественного обсуждения. Причиной пересмотра называют рост стоимости материалов, энергии, налоговых платежей и привлеченных сервисов, а также обновления сетей.

Предложенный тариф предусматривает, что кубометр воды будет оцениваться в 43,18 грн. вместо 36,12 грн., а отвод — 48,85 грн. при предварительной цене 43,02 грн. Представители предприятия просят жильцов подавать предложения или замечания до 27 ноября. Письма принимают в Конотопе по проспекту Степана Бандеры, 31 или по электронной почте.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на воду в Сумской области должно обеспечить стабильность работы сетей и создать условия для развития местной инфраструктуры. По их словам, корректировка необходима для обеспечения качественного обслуживания и избегания аварий.

Параллельно в регионе дорожает продукция повседневного спроса. Наиболее заметные изменения касаются круп, молочных позиций и овощей. К примеру, гречка выросла примерно до 42 гривен за килограмм по сравнению с октябрьским уровнем 41 грн. Такая динамика заставляет жителей более внимательно планировать расходы и следить за акциями в магазинах.

С учетом ситуации эксперты советуют контролировать потребление, анализировать расценки в разных торговых точках и, по возможности, переходить на экономные режимы использования ресурсов. Это поможет уменьшить нагрузку на бюджет и лучше адаптироваться к новым условиям.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Сумской области: какие две вещи делают ситуацию сложнее.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: части украинцев будут предоставлять выплаты на жилье.