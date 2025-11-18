Раздача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области происходит по графику.

В Кировоградской области внутренне перемещенные лица и пенсионеры получают возможность бесплатных продуктов благодаря работе гуманитарного хаба «Єднання», сообщает Politeka.

Об этом идет речь в сообщении Александровской районной государственной администрации.

Основной целью хаба является оказание комплексной помощи переселенцам, включающее не только гуманитарную поддержку, но и консультации и информационные услуги. Сотрудники центра помогают адаптироваться к новым условиям жизни, ориентируют в вопросах социальной помощи и способствуют интеграции в местные общины.

Особое внимание уделено жителям Покровского района, нуждающимся в повышенной поддержке. В рамках деятельности хаба они получают гигиенические наборы и продуктовые пакеты, что позволяет частично снизить финансовую нагрузку на семейные бюджеты переселенцев и пенсионеров.

Прием граждан в центре осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Специалисты помогают с регистрацией, предоставляют консультации по доступным видам поддержки и фиксируют индивидуальные потребности каждого посетителя.

Хаб «Єднання» продолжает работу по поддержке самых уязвимых категорий населения. Помощь могут получить пожилые люди, граждане с онкологическими заболеваниями и лица с инвалидностью первой и второй группы.

Распределение бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области производится по графику, обнародованному на официальном Телеграмм-канале хаба. Там также регулярно публикуются актуальные новости, объявления о предстоящих мероприятиях и обновлениях деятельности центра.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: с какими еще проблемы столкнутся украинцы.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Кировоградской области: как выросли цены на базовые товары.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Кропивницком: что обязательно нужно сделать для получения помощи.