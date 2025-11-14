Повышение тарифов на воду в Ивано-Франковской области будет относиться исключительно к потребителям без учетных устройств.

Повышение тарифов на воду в Ивано-Франковской области будет введено с начала 2026 года для жителей Городенки, которые до сих пор не установили приборы учета, сообщает Politeka.

Такое решение принял исполнительный комитет городского совета, согласовав обновленные расценки для коммунального предприятия «Городенковдоканал».

Для потребителей, у которых есть счетчики, стоимость услуг останется без изменений. За подачу воды они будут платить 47,68 грн. за кубометр, а за водоотвод — 38,43 грн. Оплата будет производиться в соответствии с фактическим использованием ресурса.

В то же время жильцы без счетчиков будут платить по повышенным тарифам. Для них кубометр воды обойдется в 66,48 грн, а водоотвод — 47,37 грн. Такая разница обусловлена ​​ростом затрат предприятия на обслуживание сетей и обеспечение стабильного водоснабжения.

Компенсация из городского бюджета предусмотрена только пользователям с установленными приборами учета. Остальные абоненты будут оплачивать потребление без дотаций.

Местные власти одновременно готовят программу поддержки социально уязвимых категорий. Речь идет о бесплатной установке счетчиков для семей погибших военных, участников боевых действий, ветеранов, лиц с инвалидностью I группы, многодетных семей и семей пропавших без вести. Закупку оборудования профинансируют из городского бюджета.

Следовательно, повышение тарифов на воду в Ивано-Франковской области будет касаться исключительно потребителей без учетных устройств, тогда как льготные программы помогут снизить нагрузку на граждан и стимулировать переход на прозрачное использование ресурсов.

