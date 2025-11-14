Новый график движения транспорта в Черновцах был введен из-за ремонта дорожного покрытия на перекрестке улиц Петра Сагайдачного и Русской, передает Politeka.

Об этом сообщили в Черновицком троллейбусном управлении.

С 13 ноября троллейбус №34 будет курсировать по измененному маршруту через улицу Русскую до Центральной площади, после чего будет двигаться в привычном направлении. Такие временные изменения помогут избежать пробок и обеспечить непрерывную перевозку пассажиров в период ремонтных работ.

Согласно сообщению управления, обновленное расписание будет действовать до 16 ноября. Пассажирам советуют заранее учитывать изменения при планировании поездок и следить за актуальной информацией на официальных ресурсах городского транспорта.

В коммунальном предприятии подчеркнули, что новый график движения транспорта в Черновцах позволит сохранить стабильность транспортного сообщения даже при проведении инфраструктурных работ.

Кроме того, частичное перекрытие было введено на улице Юрия Фучика, на перекрестках из Леси Кобылицы и Тараса Шевченко. Здесь идет капитальный ремонт дорожного покрытия, и работы запланированы до 1 декабря включительно. Поэтому движение транспорта осуществляется лишь частично, с соблюдением временных знаков.

Также на улице Романа Шухевича, 26 ограничен проезд через строительно-монтажные мероприятия, связанные с прокладкой новых газовых сетей. Эти работы планируется завершить до 20 ноября. Еще один участок, где действуют ограничения, расположен на улице Ореховской – напротив домов №48-А, 48-Ж, 48-И, 48-К.

Источник: Суспільне

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график движения транспорта в Киеве: названы маршруты, претерпевшие изменения.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Житомире: как изменились цены в транспорте.