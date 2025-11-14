Новый график движения поездов в Житомирской области повлияет на планы любителей путешествовать по железной дороге.

Новый график движения поездов в Житомирской области начнет действовать с 17 ноября и касается большинства пассажирских составов, курсирующих через станцию ​​Бердичев, сообщает Politeka.

Как сообщили в АО "Укрзализныця", новый график движения поездов в Житомирской области будет действовать для некоторых рейсов до 11 декабря, а для других - до 12 декабря.

В период действия нового графика движения поездов в Житомирской области электрички будут отправляться по скорректированному расписанию. № 6250 Шепетовка – Казатин будет отправляться в 06.17 и прибывать в 06.19.

№ 6254 Шепетовка – Казатин будет курсировать в 11.06 и прибывать в 11.08. Поезд №6255 Казатин – Шепетовка будет отправляться в 15.29 и прибывать в 15.31. Электричка № 6256 Шепетовка – Казатин будет курсировать в 16.37 и прибывать в 16.39, а № 6262 Шепетовка – Казатин будет выезжать в 23.12, а на конечной будет в 23.13.

Что касается пассажирских составов дальнего сообщения, с 17 ноября по 12 декабря, то произойдут следующие изменения:

№ 6/5 Ясиня – Запорожье 00.06 – 00.08,

№ 5/6 Запорожье Ясиня 00.23 – 00.25,

№ 94/93 Хелм – Харьков 02.38 – 02.40

, № 32 Пшемысль- Запорожье 03.11 – 03.13, №

04.3 03.34,

№ 48/47 Мукачево – Запорожье 23.19 – 23.21,

№ 32 Запорожье – Пшемысль 08.13 – 08.15.

А с 19 ноября по 12 декабря будут следующие корректировки:

№ 34/33 Ясиня – Кривой Рог 00.06 – 00.08,

№ 78/77-88/87 Ковель – Одесса (Запорожье) 00.54 – 00.56,

№ 39 Запорожье – Солотвино 03.32 – 03.34.

Пассажирам следует учитывать, что нововведения влияют на значительное количество рейсов, поэтому планировать поездки следует заранее.

