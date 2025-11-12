График отключения света в Харьковской области на 13 ноября поможет спланировать день и избежать неудобств из-за временных перебоев с электричеством.

График отключения света в Харьковской области на 13 ноября касается Люботинского территориального общества, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Люботинская городская территориальная община на своем официальном сайте .

Работы проводятся с 09:00 до 16:09 в селах Орехово, Гурине, Мищенко, Санжары, Манченко, Ударное и в городе Люботин.

В Орехове электроснабжение будет прекращено на улице Успешная. В Гурине временные перебои коснутся Лесной, Луговой и Низовой. Мищенки останутся без тока на Франко и Широкой.

В Санжарах работы коснутся улиц 60 лет ВЛКСМ, Абрикосова, Благодатная, Спортивная и Павла Барчана, включая переулки Благодатный и Павла Барчана. В Манченко отключения зацепят Садовую, Шевченко, Кривую, Нагорную, Романтическую, Руслана Шимона, Торговую и переулки Квитки-Основьяненко, Низовой, Покровский и Садовый.

В селах Ударное электроснабжение временно исчезнет на Дружбе, Молодежном, Стадионном, Удар-ом, Школьном, а также в переулках Дружбы, Ударный и Школьный. В Люботине работы проводятся на улицах Достижений, Ударна, Дунаевского, Караванска, Л. Шевцовой, Северная и в переулках Дунаевского, Северный и Удар-й.

Причина отключения – техническое обслуживание сетей и запланированные работы по модернизации оборудования. Жителям советуют заранее подготовить запасы освещения, заряженные гаджеты и отключить чувствительные приборы.

График отключения света в Харьковской области на 13 ноября поможет спланировать день и избежать неудобств из-за временных перебоев с электричеством.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Харькове: в ноябре переселенцев ждут новые правила, что об этом известно.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что известно о выплатах в ноябре.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в ноябре в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому отменят помощь.