Работа для пенсионеров в Кривом Роге позволяет сохранять социальную активность и хороший доход, так что рассказываем о доступных вариантах.

Люди с разным уровнем физической подготовки могут найти работу для пенсионеров в Кривом Роге, сообщает Politeka.

Как видно из объявлений на платформе work.ua, работа для пенсионеров в Кривом Роге позволяет совмещать социальную активность с возможностью заработка, осваивать новые навыки и работать в коллективе.

Среди актуальных предложений следует обратить внимание на должность младшего оператора или заправщика АЗС с зарплатой 12 500 плюс чаевые.

Эта работа для пенсионеров в Кривом Роге включает в себя заправку автомобилей, консультирование клиентов по топливу и сопутствующим товарам, а также поддержку чистоты на территории АЗК.

Работодатель гарантирует официальное трудоустройство с первого дня, своевременную зарплату, оплату отпуска и больничных, бесплатное медицинское страхование и дружескую атмосферу на рабочем месте.

Еще одна интересная должность – формовщик теста на производстве хлебобулочных изделий с зарплатой от 18 000 до 24 000. Здесь предоставляют бесплатный транспорт и питание на производстве. Опыт не обязателен, главное желание учиться.

Еще одно неплохое место для пожилых людей – вакансия почтальона в «Укрпочте» с зарплатой 8 300 гривен, плюс индивидуальная премия. Основные обязанности включают в себя разнесение посылок, газет и писем, доставку пенсий и денежных переводов, а также сопутствующих товаров, таких как продукты или лекарства.

Кандидат должен быть организованным, пунктуальным, искренним и дружелюбным к людям. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, стабильную зарплату, премии за выполнение плановых показателей и возможности профессионального развития и карьерного роста.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: чего ждать жителям.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.