Местные жители просят учесть график отключения света в Полтавской области на 13 ноября при планировании рабочего дня.

График отключения света в Полтавской области на 13 ноября охватывает несколько населенных пунктов, включая Чернухи, Вороньки, Загребелья, Лесную Слободку, Мелехи, Позники, Постав-Муку и Сухоносовку, сообщает Politeka.

Такую информацию публикуют на сайте Чернухинского территориального общества.

Так, в селе Воронки планируют включить электроснабжение с 8:00 до 16:30 по следующим адресам: ул. Бригадная, Буденная, Господирская, Захисники Батькивщина, Кооперативная, Косенково, Лесова, Очакова, Перелета, Перемога, Садовая, Сергея Сердюки, Сичкар, Соборная и Турьяновская. Рядом с деревней Загребелья проходят улицы Надричанская, улица Победы и Солончанский проспект.

У Лесной Слободцы будут ежечасные перерывы на улице. Кольцевой, Подгорской и Хутырской, а в Мелехи - на Охрименке, Сичкаре, Центральном, Солончанском, Сухоносовке, Хрестулице и провинциях Хуторок и Убоги. В районе Постав-Муци перенесено освещение на ул. В.И. Тупикова, в районе Постав-Муци — на Подгорский, Плавковский, Центральный и Будивский. В Сухоносовце сразу же отключат электричество на Садовой, Соляниковской и Центральной.

В пгт Чернухи будут отключены освещение на ул. Б. Хмельницкого, Загорянской, Котляревского, Мележика и близлежащих переулках. Причина разрушений — потеря ремонтно-технических работ, переданных в инвестиционную программу «Ленэнерго».

Местных жителей просят учесть график отключения света в Полтавской области на 13 ноября при планировании своего рабочего дня и подготовиться к ограничениям электроснабжения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: ситуация становится все напряженнее.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: назван адрес, где можно найти поддержку.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно сделать в первую очередь для получения.