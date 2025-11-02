График отключения газа в неделю с 3 по 9 ноября в Харькове позволяет местным жителям спланировать свои бытовые дела заранее.

График отключения газа на неделю с 3 по 9 ноября в Харькове предусматривает проведение технических работ, необходимых для подготовки системы к отопительному сезону, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала "Газсети", жителей областного центра призывают заранее перекрыть краны перед газовыми приборами и соблюдать правила безопасности.

График отключения газа в неделю с 3 по 9 ноября в Харькове означает, что специалисты будут работать в Немышлянском районе, чтобы обеспечить стабильную подачу голубого топлива в холодный период.

Работы продлятся 4 ноября 2025 года. На время их проведения газоснабжение будет временно прекращено по нескольким адресам.

Под ограничения попадут дома на Коммунальном въезде, в том числе номера 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 і 18. Голубого топлива временно не будет также на Ковтуна, дом 37.

Кроме того, ремонтные мероприятия охватят проезд Коммунальный, где без голубого топлива останутся жители домов 2, 3-А, 4, 5, 6, 7, 8, 9/11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 і 27. На проспекте Льва Ландау газоснабжение будет прекращено в домах 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 159, 161, 163, 165, 167, 169 і 173.

Специалисты просят жителей учитывать график отключения газа на неделю с 3 по 9 ноября в Харькове и быть внимательными. Следует обязательно перекрыть краны перед всеми газовыми приборами в период проведения работ.

